Medvěd je na Slovensku znovu volebním tématem, vláda chce dokonce ústavní zákon o odstřelu

Iniciativu jednat o medvědech v Národní radě v době před slovenskými parlamentními volbami podporoval i předseda Hlasu Peter Pellegrini, který dnes kandiduje na prezidenta. Řekl, že ze zákona o ochraně přírody a krajiny by mělo vypadnout ustanovení, které brání regulaci medvěda hnědého. Mimořádná schůze se nakonec nekonala.

Kritika ochrany přírody i medvědů ale pomohla dostat se do funkcí současnému vedení ministerstva životního prostředí. Dnešní slovenský ministr Tomáš Taraba se svými státními tajemníky Štefanem a Filipem Kuffovými (všichni za Slovenskou národní stranu – SNS) předložili v předchozím volebním období jako trio nezařazených poslanců hned několik novel zákonů, které by podle ochranářů poškodily ochranu přírody.

A hlasovali pro další, které by Slovensku pomohly vyhnout se pokutám a prohraným soudním sporům s Evropskou komisí.

O údajně přemnoženém medvědovi a nutnosti jeho střílení psal na sociální síti zejména Filip Kuffa. Ten předložil i novelu zákona, která by usnadnila střílení medvědů. Zákon neprošel prvním čtením.

Dalším dlouhodobým odpůrcem medvědů je starosta Očové a myslivec Rudolf Huliak (SNS), současný předseda výboru slovenského parlamentu pro zemědělství a životní prostředí.

O svolání mimořádné schůze Národní rady v souvislosti s medvědy se mluví i dnes. Předseda parlamentu Peter Pellegrini má dnes jednat s ministrem Tomášem Tarabou o ústavním zákoně o odstřelu medvěda. Potom mají společně ohlásit