Divadelní setkání studentů z celého světa rozbouří Brno

Vstupte s námi do světa divadelního umění na již 34. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER! Od 16. do 20. dubna 2024 Brno zazáří jako centrum kulturního dění, v němž se potkají talentovaní studenti a pedagogové. Můžete se těšit na divadelní představení studentů z celého světa, ale i na celou řadu interaktivních workshopů a vášnivých diskuzí. Nemine vás ale ani neformální atmosféra Off-programu nabitého kapelami, dýdžeji a večírky.

Festival slouží jako místo setkávání rozmanitých kultur, divadelních směrů, uměleckých žánrů, metod a přístupů. Hlavním cílem je vytvořit prostředí pro vzájemné umělecké obohacení a nabídnout příležitost k navázání kontaktů, získání cenných zkušeností a inspirace. Festival je pravidelně pořádán studenty Divadelní fakulty JAMU. Ředitelkou letošního ročníku se stala Mgr. Sonja Špačková, studentka divadelní produkce.

Pro tento ročník přijal roli ambasadora festivalu herec Jaromír Nosek, absolvent muzikálového herectví na JAMU, kterého můžete znát z televizních obrazovek ze seriálu Vyprávěj, filmů Účastníci zájezdu nebo Rebelové.

Téma letošního ročníku: Bouře/Storm

„Přichází bouře. Jedna, druhá, třetí… Musíme se otřepat a připravit se na další. Bouře je nepříjemná, dokud trvá – ale po ní přijde duha, vzduch se pročistí a my se opět můžeme v klidu nadechnout.“

Bouře symbolizuje proměnu, nové začátky a sílu, která nás nutí vykročit za hranice obvyklého. Věříme, že každá bouře přináší něco nového, a proto chceme na našem festivalu rozproudit především kreativní bouři. V bouři člověk musí zapomenout sám na sebe, aby zachránil to, pro co žije. Přijďte zažít tvůrčí bouři, která vás nenechá lhostejnými.

Festival se ponese v atmosféře BOUŘE/STORM celkem pět dní. Zahajovací průvod odstartuje v úterý 16. 4. před Divadelní fakultou JAMU a vyvrcholí v prostorách Nádvoří Staré radnice na Open Air Stage, kterou nám poskytlo Turistické informační centrum města Brna.

Samotné srdce jižní Moravy navštíví celkem devět divadelních škol. Svou přítomností nás poctí studenti ze Slovenska z Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, dále z Rakouska studenti Max Reinhardt Seminar – University of Music and Performing Arts ve Vídni a z Polska studenti AST National Academy of Theatre Arts v Krakově. Ze Švýcarska k nám zavítají studenti z Academy Dimitri z města Terre di Pedemonte, ze Srbska studenti z Faculty of Dramatic Arts z Bělehradu a z Ukrajiny dorazí z Kyjeva National I. K. Karpenko-Karyi University of Theatre, Cinema and Television. V neposlední řadě nás navštíví studenti z Lotyšska z Latvian Academy of Culture v Rize. Samozřejmě za námi tradičně zavítají i studenti z Divadelní fakulty Akademie múzických umění z hlavního města Prahy. Na festivalu se se svou tvorbou představí i studenti JAMU.

Umění zahraničních i místních studentů budete moci zhlédnout na prknech brněnských divadelních scén. Konkrétně se jedná o Divadlo Husa na provázku a také o školní divadla JAMU – Divadlo na Orlí a Studio Marta.

Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o jednotlivých školách a inscenacích, budete moci navštívit podnětné diskuze k představením. Čekají Vás ale i interaktivní workshopy představující širokou paletu přístupů k divadelnímu řemeslu. Můžete se těšit na koncerty kapel různorodých žánrů a večírky s dýdžeji. Kapely, které si budete moci poslechnout, jsou: mezi patry klid, Ghost of You, Toad Planet, Krajina Ró, Tribe-J, InFlus, Midnight Swimmers, Space Bandits, Beach Bum, Nessie, DJ Duo, Kolorez, JAMU Jazzband a DJ Rubenz. Nádvoří Staré radnice, kavárna Trojka nebo například ArtBar, kde se většina večerního programu bude odehrávat, vám dovolí nasát mimořádnou atmosféru večerního Brna.

I přesto, že je SETKÁNÍ/ENCOUNTER nesoutěžním festivalem, porotci udělují Ocenění Marta za mimořádné umělecké počiny. A kdo je součástí poroty letošního ročníku? V porotě zasedne maďarský herec a režisér Márton Birta, z Portugalska pak Maria João Vicente, herečka a dramaturgyně. Ze vzdálené Gruzie za námi dorazí poslední zahraniční porotce, režisérka a performerka Tata Angola Tavdishvili. V porotě ale zasedne i jeden studentský zástupce, a to Viktor Hájek, který studuje obor Divadelní studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o zákulisí festivalu, je možné nás průběžně sledovat na našich sociálních sítích: Facebooku SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Instagramu @setkani_encounter a na webu www.encounter.cz. Na webu festivalu můžete najít nejen tiskové zprávy informující o festivalu, ale také festivalový blog Meeting Point. Autorka předfestivalových článků, studentka druhého ročníku divadelní produkce Lucie Závadová, se v nich snaží přiblížit, jak celý festival funguje, a seznámit nás se zajímavými lidmi, kteří za festivalem stojí. Forma blogu je letos novinkou sekce Média a propagace a až v průběhu festivalu se z Meeting Pointu stane recenzní časopis tak, jak jsme ho znali z předešlých let.

Vstupenky na jednotlivé inscenace budou k dispozici nejpozději týden před festivalem online na serveru GoOut. Pásku umožňující vstup na Off-program, tištěnou verzi recenzního časopisu Meeting Point, merch festivalu či samotný program budete moci získat přímo na informačním centru festivalu na půdě Divadelní fakulty JAMU. Můžete k nám zavítat už v pondělí 15. 4., kdy máme otevřeno od 12 hodin do 18 hodin, a jinak po celý průběh festivalu v úterý až pátek vždy od 9 hodin do 18 hodin, v sobotu bude možné přijít jen do 13 hodin.