Jak Orbán manipuluje veřejným míněním. Neutěšený stav maďarských veřejnoprávních médií na osmi příkladech

Slovenští vládní politici už zkusili dostat pod kontrolu tamní veřejnoprávní média, i když pod tlakem veřejného mínění to zatím odložili. V sousedním Maďarsku média veřejné služby dostanou letos ze státních zdrojů 142 miliard forintů, tedy přes devět miliard korun. Na osmi příkladech se dá ukázat, jak tam vycházejí vstříc politickým zájmům vlády.

1. Politická objednávka. V uplynulých letech z veřejnoprávních médií uniklo několik nahrávek, z nichž je zřejmé, že programy se rodí na politickou objednávku. Primárním cílem veřejnoprávních médií není informování veřejnosti, nýbrž její ovlivňování na základě pokynů vlády a v duchu jejích cílů. Nejde tedy o částečnou nefunkčnost, ale o totálně kontrolovaný systém, který se vztahuje na každou sekundu „veřejnoprávního“ obsahu. Jeden příklad za všechny: v roce 2019 před volbami do Evropského parlamentu zpravodajský web Svobodná Evropa jako první zveřejnil nahrávku, na které šéfredaktor veřejnoprávní televize říká svému týmu reportérů, že materiály musejí být nakloněny vládě.

„Situace je taková: každý ví, že koncem května jsou volby do Evropského parlamentu, a jsem si jistý, že nikoho nepřekvapí, když řeknu, že v této instituci… se nepodporuje opoziční spolupráce. Pokud toto prohlášení někoho překvapilo, ať odejde domů. Toho, koho to nepřekvapilo, nepřekvapí ani to, že pokud instituce něco podporuje, znamená to, že