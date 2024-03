Česko zasadilo Rusku tvrdý úder. Dokazuje, že svými aktivitami proti praktikám Kremlu patří na špici Západu

Komentář Lukáše Prchala: Česká zpravodajská služba odhalila ruskou síť, která se snažila přes Prahu a mezinárodní web Voice of Europe sídlící v metropoli ovlivnit blížící se volby do Evropského parlamentu. Oznámila to vláda Petra Fialy, která od svého zvolení a v posledních týdnech čím dál hlasitěji dokazuje, že Česko už nepatří aspoň politickou orientací do východní ani střední Evropy. Ale že svou prací patří do popředí Západu.