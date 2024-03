Putinův „kníže temnot“ a jeho spojenec. Kdo podle BIS přes Česko ovlivňoval evropské volby

Dva ukrajinští proruští politici a podnikatelé, Viktor Medvědčuk a Arťom Marčevskij, jsou podle Bezpečnostní informační služby hlavními postavami případu ovlivňování voleb do Evropského parlamentu. Jejich jména jsou přitom dobře známá v jiném kontextu: oba dlouhé roky prosazovali ruské zájmy na Ukrajině a oba se tam kvůli tomu dostali do střetu se zákonem. Jenže zatímco oligarcha Medvědčuk nyní působí v Rusku, Marčevskij přesídlil do Česka.