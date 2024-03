Anna Šabatová, neokázalý dříč, u něhož se slabí mohli a stále mohou spolehnout, že se na ně nevykašle

Zájem o politiku zdědila Anna Šabatová (1951) z domova. Její otec Jaroslav Šabata, v šedesátých letech jeden z vůdců reformních komunistů u nás, mimo jiné hrdina ilegálního, takzvaného Vysočanského XIV. sjezdu KSČ v srpnu 1968, ji, stejně jako všechny své děti, strhl názorově s sebou. Hodně četla a politika ji vtahovala sama sebou. Když se po okupaci lámal chleba, nebylo jí ještě ani osmnáct, ale už chápala, že v zápase, který se vede, nemůže stát stranou.

V roce 1969 ji ještě přijali na brněnskou filozofickou fakultu (obor historie–filozofie). V té době už jí však víc zaleželo na tom, v jakém režimu bude žít, než co bude studovat. Naděje, že se svým kádrovým posudkem (otce ze strany vyhodili) vysokou školu dokončí, nebyla velká, smysl života však naštěstí nebyl jenom v tom něco vystudovat a stát se pak něčeho doktorkou.

Když Gustáv Husák nad zemí zazvonil na zvonec a svobody byl konec, stál už Jaroslav Šabata v první řadě těch, kdo nesouhlasili. To od něho, spíš než od kohokoli z nestraníků, normalizátoři očekávali největší nebezpečí. Komunisté bojovali hlavně s exkomunisty; že by mohl mít politický vliv ještě někdo jiný, si nepřipouštěli. Šabata ale i onen exkomunismus opouštěl plnou parou. Čím dál víc ho zajímala demokracie a do boje za ni nasazoval celou svou rodinu.

Na podzim roku 1971, tak jako zastara, zas přišel čas komunistických voleb a