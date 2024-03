Revoluce, která lidstvo změnila a dál mění

Zakaria je autorem jednoho zcela zásadního díla: Budoucnost svobody. To napsal před dvaceti lety a zabýval se v něm nástupem neliberálních demokracií, což je jev, s nímž se potýkáme dodnes.

Ve své nejnovější knize (v originále nese název Age of Revolutions: Progress and Backlash from 1600 to the Present) Zakaria představuje komplexní pohled na nástup a vývoj modernity od začátku 17. století do současnosti. Už jen množství faktů a postřehů, které nabízí, by stačilo na fascinující knihu, ale Zakaria to vše pojednává v originálním filozoficko-politickém rámci: příběh modernity vidí jako nepřetržitý sled revolucí, které zcela změnily a dál mění lidskou civilizaci.

Revolucemi, které měly zásadní význam, přitom dle něj nejsou kataklyzmatické historické události, o nichž především se dnes učí děti ve školách. Tedy Velká francouzská revoluce, Americká revoluce nebo Velká říjnová revoluce v Rusku.

Tu francouzskou chápe Zakaria především jako