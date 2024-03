„Nečeká se řežba.“ Fiala dostal nominace na šéfa ODS ze všech krajů, šance do vedení má Decroix

V ODS skončila série krajských sněmů, na kterých členové řešili nominace do vedení strany. Vládní občanské demokraty totiž čeká volební kongres. Předseda a premiér v jedné osobě Petr Fiala nasbíral podporu ve všech krajích, výrazné změny se neočekávají ani na postech místopředsedů. Do vedení by se po letech mohla vrátit žena.