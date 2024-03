Vysokorychlostní železnice neřeší všechny problémy dopravy, někdy je lepší ve vlaku přespat, říká britský publicista

Praha má nové železniční spojení, od úterý mohou cestující využít noční linku do Bruselu. Tu neprovozuje žádný velký železniční dopravce, ale nizozemský start-up European Sleeper. Podle britského publicisty Marka Smithe, známého jako The Man in Seat 61 (Muž na sedadle 61), je to další důkaz smysluplnosti nočních vlaků v Evropě. „Na některých trasách rychlovlaky fungují velmi dobře i jako konkurence letadel, to jsou trasy od dvou do pěti hodin cesty. V žádném vlaku ale nechcete sedět sedm hodin, v tom je výhoda nočních vlaků,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.