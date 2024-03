Maďarský novinář: U nás máme v čele státu zločince s bílými límečky, na Slovensku jsou to spíše mafiáni

V rozhovoru je mimo jiné řeč

o poslední fázi orbánismu,

o tom, co se v Maďarsku dělo kolem abdikace prezidentky a pádu exministryně a jedničky volební kandidátky,

o pozadí vztahu Maďarska s Ruskem,

o tom, že Orbán by si rozuměl s navrátivším se Trumpem, jenže Maďarsko se přátelí s Čínou,

situaci v maďarských médiích a ovlivňování Slovenska Maďarskem

i o stavu, v němž je V4, a jak se teď může rozvrácená V4 dále vyvinout.

Na maďarské politické scéně se to v poslední době docela mele. Můžete toto dění přiblížit?

Letos jsme začali tím, že rezignovala prezidentka Katalin Novák, jinak velká příznivkyně premiéra Viktora Orbána, jež působila v jeho vládě jako ministryně pro rodinu a vybudovala si image ženy, které záleží na rodinných hodnotách.

Sama má několik dětí a stala se zastánkyní konzervativních hodnot. Jenže začátkem roku se provalilo, že tajně udělila prezidentskou milost muži pravomocně odsouzenému za krytí pedofilie v dětském domově.

To šokovalo i příznivce vlády. Jak se to vůbec mohlo stát? Máme vládu, která v předchozích dvou letech vedla kampaň proti lidem LGBTQ+, a to způsobem, že spojovala jejich práva s pedofilií a v podstatě homosexuály obviňovala, že jsou pedofilové. A pak se ukáže, že jejich prezidentka omilostní muže, jenž kryl sexuální zneužívání dětí v sirotčinci, což se dělo neznámo jak dlouho, ale mohlo to být i více než deset let.

Szabolcs Panyi Maďarský investigativní redaktor VSquare, projektu, který spojuje redakce ze zemí V4;

na starost má středoevropské investigace;

působí také jako maďarský investigativní novinář v Direkt36;

zabývá se národní bezpečností, zahraniční politikou a vlivem Ruska a Číny.

V tom dětském domově pracoval muž, kterého prezidentka omilostnila?

Ano. Ředitel sirotčince byl pedofil. Zneužíval chlapce mnoho let. Omilostněný muž tam působil jako jeho zástupce.

Když děti začaly zneužívání hlásit úřadům, zástupce ředitele je v podstatě donutil, aby svá svědectví stáhly, a jeho nadřízený se tak mohl vyhnout trestnímu stíhání. Vyvíjel na děti nátlak, za což byl odsouzen.

Zároveň je důležité, že on nebyl pedofil, ale komplic pedofila. Tento fakt je ale pro mnoho lidí ještě horší, protože to ukázalo, že v systému je chyba: jestliže samotné oběti chtějí zločiny spáchané vůči sobě nahlásit, systém je v podstatě umlčí.

Dotyčný byl nakonec tajně omilostněn prezidentkou. Když se na to přišlo a informovala o tom média, ona nebyla schopná vysvětlit, proč to udělala. Řekla, že prezidentské milosti jsou anonymní a ona nemusí sdělovat žádné argumenty.

Nijak to nevysvětlila?

Ne. Prostě odešla z politické scény.

Spolu s kolegy z webu Direkt36 jsme zjistili, jak její odchod probíhal. V pátek vedení vládní strany Fideszu, tedy Viktor Orbán a někteří další vysoce postavení členové, rozhodli, že by prezidentka měla odstoupit, což je samo o sobě také docela skandální, protože podle zákona by prezident měl být osobou nezávislou na vládě. V sobotu pak Katalin Novák odstoupila. A to je funkce prezidenta nejvyšší státní funkcí, má vyšší hodnost než premiér. Takto se ukázalo, že Novák byla po celou dobu jen pěšákem, loutkou v Orbánových rukou.

Měl tento skandál ještě nějaké další důsledky?

Ano. Když vypukl