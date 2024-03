Jedna z největších investičních skupin Penta se chce podělit o svou druhou největší firmu. Pokud by prodala byť jen polovinu Fortuny, cena transakce se může vyšplhat až na miliardu eur.

Penta chystá svůj největší prodej. Insideři vysvětlují, na co využije získané peníze

Investiční skupina Penta chystá prodej sázkové a herní firmy Fortuna Entertainment Group, která je v byznysu s hazardem největším hráčem v celé střední a východní Evropě.

Pokud Pentu cenové nabídky na Fortunu opravdu přesvědčí, půjde o největší obchod v její historii. Jde totiž o její druhou nejcennější firmu po síti lékáren Dr. Max, která se rozprostírá od Polska přes Balkán až do Itálie.

Fortuna již dlouhodobě patří i mezi tři nejziskovější firmy skupiny. Předloni její zisk před zdaněním, úroky a odpisy EBITDA činil zhruba 160 milionů eur (zhruba čtyři miliardy korun) a za ještě neuzavřený loňský zisk to má být až 200 milionů eur (zhruba pět miliard korun).

Jako první o prodeji Fortuny informovala agentura Reuters, později to potvrdila pro ČTK i Penta a následně několik zdrojů z jejího nitra Denníku E osvětlilo i to, proč chce skupina zrealizovat tento exit a jak by mohl probíhat.

Více o chystaném obchodě