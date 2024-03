Ačkoli to mnohé lidi stále ještě nechává chladné, svět se ohřívá tempem, které vědci neočekávali a kterému – což je opravdu znepokojivé – tak úplně nerozumějí, píše v komentáři redakční rada Financial Times.

Financial Times: Svět se otepluje rychleji, než vědci čekali

To načasování bylo opravdu nešťastné. Na začátku minulého týdne sklidil Amin Naser, šéf největší ropné společnosti na světě Saudi Aramco, potlesk na energetické konferenci CERAweek v Houstonu, když řekl, že je čas „dát vale představám o postupném ukončení těžby ropy a zemního plynu“. Místo toho svět podle něj musí do fosilních paliv dále investovat, aby uspokojil poptávku, protože přechod na čistou energii „na většině front viditelně selhává“.

Hned následujícího dne se žádného potlesku nedočkala Celeste Saulo, generální tajemnice Světové meteorologické organizace OSN, za to, že vydala zprávu, podle níž rok 2023 mnohé klimatické rekordy nejenom překonal, nýbrž rozdrtil a zadupal do země a stal se nejteplejším rokem za celou dobu, co existují spolehlivé záznamy. Více než devadesát procent světových oceánů postihly vlny veder, ledovce ztratily nejvíce hmoty v zaznamenané historii a objem arktického mořského ledu klesl na