Jak změnila válka ruský obchod? Auta do Moskvy přivážejí Číňané, léky z Evropy ale Rusko v Asii nenahradilo

Především rok 2023 byl pro Rusko ve znamení utužování nových obchodních vztahů a hledání spolehlivých obchodních partnerů. Odklon od evropských a amerických trhů a příklon k Asii je zřejmý i z celních databází, které jsou v posledních měsících méně transparentní než před zahájením invaze na Ukrajinu.

Podíl asijských trhů na vývozu z Ruska je na úrovni 72 procent. Přestože celkový vývoz země loni klesl o více než čtvrtinu, export směrem do Asie vzrostl o více než pět procent. Z tohoto regionu pak Rusko dováží asi 68 procent veškerého zboží, které do země zamíří.

Významné změny v obchodu s Ruskem v průběhu loňského roku potvrzují také data Eurostatu. Do Evropské unie ze země před válkou na Ukrajině proudil zhruba dvojnásobek toho, co se tam z EU vyvezlo. Od druhé poloviny loňského roku je ale vzájemná obchodní bilance prakticky vyrovnaná. Evropané do Ruska dovezou zboží skoro ve stejné hodnotě, v jaké přijede z Ruska do EU.

Podrobně se proměnou ruského obchodu zabývala analýza think tanku Bruegel, který toto téma sleduje dlouhodobě. Hlavní sdělení je jednoznačné – Rusko se stále více