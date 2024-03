„Obchod, prachy a drahý oblek lehkým pohybem ruky proměňují teroristu v prezidenta státu,“ píše Ekaterina Kanakova v komentáři a shrnuje, co následovalo po bestiálním útoku islamistických teroristů na koncertní halu u Moskvy.

Co odlišuje Putina od Islámského státu? Přírodní zdroje a drahý oblek

Islámský stát – Kyjev – Kreml. Je to jakýsi zatracený bermudský trojúhelník, v němž se ztrácí každý, kdo se snaží pochopit, kdo nese vinu za to, co se stalo v Crocus City Hall. Připomenu, že 22. března došlo v moskevské koncertní hale před vystoupením skupiny Piknik k teroristickému útoku. Vtrhli tam ozbrojení muži a zahájili palbu na diváky, následně došlo k explozím a vypukl požár.

Pochopila bych, kdyby se to stalo náhle a nečekaně, ale vás přece varovali!

Sedm zemí, sedm zpravodajských služeb vám Rusům vzkázalo, abyste zůstali doma, ale vy jste „nepřátelům Ruska“ nevěřili a s úšklebkem jste se dál věnovali svým věcem. Či jste se snad spoléhali na Vladimira Vladimiroviče a mysleli si, že podnikl nějaká protiopatření a vy jste v bezpečí? Spoléhat se na Putina byla chyba. Teď máme to, co máme, tedy desítky mrtvých a zraněných.

Jako obvykle po takových tragédiích začíná spousta lidí