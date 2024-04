Minulý týden vstoupilo do českých kin ceněné drama Já Kapitán od italského režiséra Mattea Garroneho. Vítěz dvou cen z Benátek a jedné ze San Sebastiánu líčí příběh dvou šestnáctiletých teenagerů, kteří se rozhodnou utéct z rodného Senegalu do Itálie. Citlivě a s pomocí prvků magického realismu zachycuje systém vykořisťování a utrpení, které provází cestu migrantů.

Kudy z Afriky do Evropy? Film Já Kapitán odkrývá temné stránky života nelegálních migrantů

Bratranci Seydou a Musa žijí v chudobě, ale zdá se, že jim jinak v jejich senegalském domově, s milujícími rodinami kolem nich a vybitím ve fotbale i pouličním tanci, nic nechybí. Jenže je to táhne jinam. Sní o zářícím Západu, o hudební slávě, o životě, jaký vidí ve svých nejdivočejších představách. A tak se rozhodnou utéct.

Již jejich poměrně prvoplánová motivace naznačuje, že film Já Kapitán nezůstává pouze u individuálních příběhů. Ukazuje pravou tvář nelegálního přistěhovalectví a představuje divákům realitu zotročování a strádání migrantů během jejich útěků za vytouženým lepším životem.

Pokud jste se kdy ptali, co musí člověk ze subsaharské Afriky absolvovat, aby dorazil do Evropy, film Já Kapitán, letos nominovaný na Oscara za mezinárodní celovečerní film, vám na to odpoví dostatečně důrazně.

Snímek italského režiséra Mattea Garroneho, založený na skutečných příbězích afrických migrantů v Evropě, diváky nechává ponořit se do temnoty. Praktiky únosů, mučení a otroctví ukazuje jako děsivě běžné. Vede nás k úvaze nad naší morálkou a empatií i nad otázkami lidské důstojnosti a spravedlnosti.

Mladistvá naivita

Herecké obsazení je zásadní silou tohoto filmu a přispívá k autentičnosti celého díla. Tvůrci si pro příběh o imigrantech vybrali sympatické teenagery Seydoua a Musu, ztvárněné senegalskými herci Seydouem Sarrem a Moustaphou Fallem. Jejich herecká zkušenost je minimální, ale nadšení obrovské.

Když ve filmu poprvé potkáváme Seydoua a Musu v Dakaru,