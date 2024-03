Izrael se z minulosti okupací nepoučil a Netanjahu z dlouhé války profituje, míní expert

Izrael má z vlastních dějin mnoho lekcí, které ale k řešení aktuálního konfliktu ani nezvažuje aplikovat, míní britský expert na vojenské okupace a Izrael Robert Geist Pinfold. V rozhovoru s Deníkem N také nastínil, proč podle něj Netanjahu válku v Gaze prodlužuje a jak by mu hrál do karet volební úspěch Donalda Trumpa.

Robert Geist Pinfold vysvětlil také, proč jsou cíle zničit Hamás versus osvobodit rukojmí protichůdné a proč to rozděluje izraelskou společnost. Nebo proč podle něj nelze – a vlastně ani není žádoucí – Hamás zcela anihilovat.

Za několik okamžiků budete tady, na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy představovat svou knihu Understanding Territorial Withdrawal: Israeli Occupations and Exits. Ta vyšla loni v červnu, tedy ještě před říjnovým útokem Hamásu na Izrael a následnou vojenskou operací Izraele v Pásmu Gazy. Jak nám mohou okupace a stahování se z palestinských teritorií pomoci osvětlit dlouholetý palestinsko-izraelský konflikt?

Kniha sice vyšla v červnu, ale z akademického hlediska je relativně nová. A když začala v říjnu válka, stala se opravdu relevantní. Předtím jsem ji spíš prezentoval akademickému publiku a ve výzkumných centrech. A vzhledem k válce lidé začali pokládat otázky, jak se to, na co jsem v ní přišel, k aktuálnímu dění v Gaze vztahuje, jak to bude vypadat, až válčení skončí, a tak podobně.

Vždy se snažím, aby byla moje kniha co nejdostupnější a neoslovovala jen zasvěcené publikum. Hlavní její přidanou hodnotou je, že obsahuje rozhovory, mluvil jsem s mnoha lidmi, například s několika bývalými izraelskými premiéry, bývalými rozhodujícími činiteli, ministry obrany, členy Národní bezpečnostní rady USA, americkými velvyslanci…

A na co jste přišel?

Vždy se snažím rozptylovat rozšířené mýty. Pocházím sice ze Spojeného království, ale žil jsem také osm let v Izraeli. A vždy, když jsem lidem v obou zemích říkal, že pracuji na knize – nebo tehdy ještě na disertaci – o tom, co Izrael přinutí se stáhnout z území, tak Izraelci říkali, že na to přece nemohu udělat disertaci, protože je na tuto otázku příliš zřejmá odpověď. Protože se pouze stahují, ustupují – a to je špatně. A že by to už nikdy neměli dělat. Že to jen poškozuje jejich bezpečnost. A konec diskuze.

Zatímco když jsem to zmínil Britům, dostalo se mi opačných reakcí, tedy že se přece Izrael nikdy z žádného území nestáhl. Vidíte – to jsou obrovské mezery ve vědomostech.

Pokusil jsem se tedy zpochybnit tradiční pohledy z obou stran, z obou zemí, v podstatě abych prokázal, že Izrael nějaká území opustil mnohokrát. A když se to stalo, stal se bezpečnějším.

Robert Geist Pinfold Je expert na mezinárodní bezpečnost. Působí na Durhamské univerzitě, v Centru pro výzkum míru Praha a v Herzlově centru pro izraelská studia na Univerzitě Karlově.

Má Ph.D. z válečných studií z King’s College London a po získání doktorátu působil také na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Univerzitě v Haifě.

Zkoumá zejména strategie a teritoriální konflikty. Specializuje se na vojenskou okupaci a dilemata stažení a dále na zahraniční a bezpečnostní politiku Izraele.

Je autorem knihy Understanding Territorial Withdrawal: Israeli Occupations and Exits, která vyšla loni v létě.

Dr. Robert Geist Pinfold dal Deníku N rozhovor u příležitosti přednášky na konferenci na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou 21. března 2024 pořádal Peace Research Center Prague (PRCP).

Proč Netanjahu oddaluje konec války

Jak tedy tento konkrétní aspekt letitého konfliktu pomůže s jeho porozuměním právě teď?

Víte, historie se v podstatě opakuje. Znovu a znovu při všech izraelských okupacích. Ale i v tom, co se teď děje v Gaze. Dám vám příklad: mnoho lidí se mě ptá – například tady na Právnické fakultě se mě studenti ptají – proč Izrael nikdy neopustil Západní břeh Jordánu. Proč vyjednává o odchodu ze Západního břehu Jordánu a zároveň tam svou přítomnost rozšiřuje, například při budování dalších osad.

