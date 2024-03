„Neustále jsme žili v šeru.“ Mohou hororové zkušenosti uprchlých Severokorejců změnit realitu jejich země?

Filmů či knih o drsné realitě Severní Koreje jsme už viděli i četli hodně. Teď do kin přímo z festivalu Jeden svět přichází další z nich, americký dokument Útěk z utopie. Prostřednictvím příběhů severokorejských uprchlíků nahlíží do skutečného života obyvatel této izolované země. I do reality útěků z ní.