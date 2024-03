“Stateční a výjimeční lidé, kteří i přes svůj handicap pomáhají ostatním,” říká o laureátech Ceny Olgy Havlové Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Cena Olgy Havlové se bude letos předávat již po třicáté. Poprvé ji předávala Olga Havlová v roce 1995. Jak vypadá zákulisí Ceny Olgy Havlové a jaký bude letošní, třicátý ročník? Co všechno se ve Výboru dobré vůle změnilo po úmrtí Olgy a je její slavné jméno pomocí, či nikoliv? Na to odpovídá ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Autorkou rozhovoru je Hana Strašáková

Rozhovor v plném znění si můžete poslechnout také formou nového podcastu S dobrou vůlí ve všech podcastových aplikacích nebo na webu Soundtier.com.

Dříve, než se dostaneme k zákulisí předávání Ceny Olgy Havlové a k činnosti Výboru dobré vůle, řekni mi, co se ti honí v hlavě, když mluvíme o jubilejním 30. výročí Ceny Olgy Havlové?

Než začal tento rozhovor, pustila jsem si Píseň pro Olgu od Anety Langerové, kterou složila vloni k 90. výročí narození Olgy Havlové. A tato píseň zazněla i na loňském předávání cen. Říkala jsem si, že jsme měli štěstí na všechny lidi kolem nás, spolupracovníky, dobrovolníky a ochotné podporovatele. Proto si myslím, že letošní, třicátý ročník by měl připomínat nejen laureáty, ale také ty, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali organizovat udílení Ceny Olgy Havlové.

Proč vlastně Cena v roce 1995 přibyla k činnosti Výboru dobré vůle?

Nevím přesně, jestli s tím nápadem přišla sama Olga Havlová, ale hlavní myšlenka spočívala v tom, že je zapotřebí upozorňovat na aspekty života lidí se znevýhodněním, ukazovat, že dokáží žít plnohodnotný život navzdory překážkám, které musejí překonávat. A rozhodli se odměnit ty, kteří navzdory svému handicapu pomáhají ostatním. Ta cena je výjimečná tím, že lidé se zvýhodněním nejsou jen příjemci pomoci, ale sami se aktivně zapojují do pomoci potřebným.

A myslíš, že se ten účel podporovat aktivní lidi s handicapem daří?

Myslím, že určitě ano. Ocenění, které jsem potkala za posledních patnáct let při práci pro nadaci, jsou aktivní a skromní lidé. Někteří z nich se narodili se znevýhodněním, jiné potkalo nějaké neštěstí. Naučili se s handicapem žít, vyrovnali se s ním a svoje zkušenosti přetavili do pomoci ostatním. Každý příběh je jiný, ale všechny spojuje, že jsou to příběhy velmi statečných a výjimečných lidí.

Třicet let – to je dlouhá doba, liší se od sebe něčím jednotlivé ročníky, nebo už je to zajetý každoročně se opakující mechanismus?

Základ udílení ceny je pokaždé stejný, to znamená, že nominace nám posílají organizace nebo jednotlivci a slavnost se koná vždy ke konci května v reprezentativních prostorách. Ale každý rok se snažíme připravit několik nových věcí, nalézt nové prostory a pozvat výjimečné hosty. V minulosti na slavnosti vystoupili například Bambini di Praga, měli jsme i varhanní koncert nebo vloni právě Anetu Langerovou se sborem nevidomých seniorů Vokál klub.

Tuto sérii článků podpořila ČSOB. Dlouholetým partnerem Ceny Olgy Havlové je ČSOB. Kromě toho, že společnost každoročně podporuje udílení tohoto ocenění, realizuje s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové celou řadu dalších společných aktivit. Tou nejstarší je stipendijní program Fond vzdělání, který podporuje studenty se zdravotním a sociálním handicapem. Od vzniku programu v roce 1995 získalo pravidelné stipendium 701 studentů a dalších 618 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium znevýhodněných mladých lidí poskytnuto více než 41 milionů korun. ČSOB navíc do společné spolupráce s nadací pravidelně zapojuje i své zaměstnance a klienty, např. prostřednictvím projektu Karta dobré vůle a ČSOB Na Dobrou Věc. ČSOB a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové si letos společně připomínají 30. výročí Fondu vzdělání a Ceny Olgy Havlové. https://www.csob.cz/csob/spolecenska-odpovednost

Jestli už to můžeš prozradit, v čem bude ten letošní ročník jiný?

Věříme, že letos bude vysoká účast všech dřívějších laureátů ceny a těch, kteří se na její přípravě podíleli v minulosti. I program bude výjimečný, vystoupí chlapecký sbor Pueri gaudentes Praga a moderovat bude Jan Pokorný.

Je těch laureátů ještě všech třicet?

Bohužel už ne. Celá řada z nich nás opustila, nežije už ani první laureátka ceny Jana Hrdá, která jako jediná přebírala ocenění ještě z rukou Olgy Havlové. Zemřelo i několik dalších oceněných, bohužel i mladých. Vzpomínám si třeba na Olgu Joklovou, která přebírala cenu v roce 2015 v prostorách České národní banky a odešla brzy poté. Ale s těmi, co žijí, jsme stále v kontaktu, sledujeme jejich činnost a moc jim fandíme.

První cenu předávala sama Olga Havlová, změnily se nějak Ceny Olgy Havlové po jejím úmrtí v roce 1996? Vím, že v tu dobu jsi v organizaci ještě nebyla.

Základ a symbolika určitě zůstávají stejné, stejně jako plastika od Olbrama Zoubka pro laureáty, která se symbolicky jmenuje Povzbuzení. Jedna věc se ale změnila – před sedmi lety jsme založili v rámci Ceny Olgy Havlové ještě Cenu veřejnosti. To znamená, že každý rok naše porota a následně správní rada Nadace Olgy Havlové vybírá nejen laureáta, ale také několik příběhů, které postupují do hlasování veřejnosti.

Jak se vybírají laureáti už víme, ale jak se vlastně vybírají kandidáti na Cenu?

Kandidáty nominuje veřejnost, jednotlivci nebo organizace, což jsou převážně neziskové organizace, ale třeba i obce a školy. Vždy začátkem roku vyzveme veřejnost k nominacím, letos to lze učinit do 1. dubna. Hlasování veřejnosti proběhne od 22. dubna do 10. května. Všechny informace jsou na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz.

A kdo bude letos ocenění předávat?

Letos udělily záštitu Ceně Olgy Havlové předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Předávat ceny kromě nich budou ale také členové správní rady naší nadace, její předseda Vojtěch Sedláček, biskup Václav Malý a další.

Teď bych se ráda zeptala na tvou cestu ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Od roku 2016 jsi ředitelkou, předtím jsi pracovala ve fundraisingu a PR. Když ses měla stát ředitelkou, váhala jsi, nebo jsi to brala jako jasný postup?

Stát se ředitelkou pro mě nebylo jasné rozhodnutí, byť o tom se mnou bývalá ředitelka Milena Černá mluvila mnohokrát. Dlouho se mnou řadu věcí sdílela a konzultovala. Ale když se na mě s touto nabídkou obrátila s tím, že i správní rada nadace vyjádřila souhlas, abych zaujala místo ředitelky, docela jsem váhala. Přeci jen je to velká zodpovědnost, řadu věcí jsem se musela naučit. Byla to obrovská výzva, kterou jsem tehdy nakonec podstoupila. A ta výzva byla mnohem větší, než jsem si tenkrát představovala.

Co byla ta největší překážka, kterou jsi musela překonat?

Nejspíš to byly věci, které jsem do té doby neměla zažité. Předtím jsem se věnovala komunikaci navenek, teď jsem se musela naučit komunikaci uvnitř. Nevěděla jsem třeba, jak funguje správní rada, ale naštěstí mi pomohly kolegyně, které tady pracují už léta, stejně tak mi pomáhala i Milena Černá.

Postupně jsem se snažila vnášet i svoje představy, jak by mohla činnost Výboru dobré vůle pokračovat. Dělala jsem to krok za krokem, po diskusích v kanceláři i ve správní radě. A myslím si, že se nám daří posouvat věci dopředu, jak navenek, tak uvnitř. Výzva byla určitě i naučit se prezentovat bez nervozity a pohotově.

Pokud by na činnost nadace chtěl někdo přispět, jak to může udělat?

Naše programy financujeme převážně díky individuálním a firemním dárcům. Na našich webových stránkách www.vdv.cz je uvedeno, jak lze přispět buď na konkrétní programy, nebo na obecný sbírkový účet.

Činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové můžete podpořit zde: https://www.darujme.cz/organizace/139

O Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Nadace pomáhá jednotlivcům při zajištění potřebných zdravotnických pomůcek, podporuje znevýhodněné studenty a financuje sociální služby určené pro seniory, lidi se zdravotním znevýhodněním, rodinám, které přišly o střechu nad hlavou, obětem domácího násilí.