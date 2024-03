Byli jsme v té třídě, to byl moment, který mě nejvíce zasáhl, říká lékař, který ošetřoval zraněné po útoku na fakultě

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jak probíhala komunikace s posádkami sanitek před tím, než bylo jasné, co přesně se stalo?

Co přesně je úkolem lékaře záchranáře na místě zásahu?

Byli záchranáři na tuto situaci vycvičení?

Jak vypadá práce při vědomí, že v okolí může být další podezřelý?

Jak probíhá třídění zraněných při hromadných neštěstích?

Jak vnímá lékař v krizové situaci čas?

Jak na lékaře zásah dolehne poté, co skončí?

Co pomáhá psychicky se s prožitým stresem vyrovnat?

Jak vypadaly první momenty, když jste se dozvěděli o střelbě na filozofické fakultě?

Byli jsme na výjezdové základně v Krči a s kolegou jsme se dozvěděli v první chvíli jen to, že byl aktivován traumaplán. To sice znamená něco většího, ale nevěděli jsme, o co jde. Do minuty jsme obdrželi výzvu k výjezdu napadení plus plus (interní označení pro nejzávažnější napadení, pozn. red.), aktivní střelec.

Součástí výzvy bylo, že se máme všichni obléct do balistiky. Při podobných zásazích, kdy by mohl být ohrožen život střelnou, bodnou nebo sečnou zbraní, máme balistické vybavení v sanitním voze.

Šli jsme do sanitního vozu a volal mi náměstek Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek, že na místě už bude jeden lékař, nicméně až přijedu, měl bych převzít roli vedoucího lékaře. Pamatuju si moment, kdy mi říkal: „Hele, je to fakt ostrý, jsou tam