Jsou méně známí, ale zároveň podobně brutální, krutí a bezohlední vůči civilistům jako „původní“ Islámský stát. Přestože zatím o nich v západních médiích nebylo příliš slyšet.

Teď o sobě dali znovu vědět jedním z nejkrvavějších teroristických útoků za poslední roky, přestože ruská dezinfoscéna je připisuje Ukrajině, aniž k tomu má jakékoliv důkazy.

Páteční útok na okraji Moskvy byl jedním z nejhorších teroristických útoků za poslední desetiletí. Ozbrojenci v koncertní hale zabili nejméně 139 lidí a dalších 180 zranili.

Krátce po útoku se k odpovědnosti přihlásila skupina Islámský stát, později konkrétně jeho stále aktivní odnož IS-K v krátkém prohlášení zveřejněném na Telegramu.

Ruská propaganda ale stále tvrdí, alespoň její část, že za útok může být zodpovědná Ukrajina. Kyjev to popírá a označuje to za „primitivní“ taktiku ruského prezidenta Vladimira Putina, jak odvést pozornost.

Russia has lowered flags to half-mast for a day of mourning after at least 137 people were killed in an attack claimed by Islamic State in Khorasan Province (ISIS-K) on Moscow's Crocus City Hall https://t.co/XdmznQxsXN pic.twitter.com/r4GsvOu8xc

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 24, 2024