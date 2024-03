Problém pro Spolu. Další průzkum k eurovolbám ukazuje ztrátu na vedoucí ANO

Hnutí ANO by v březnu vyhrálo volby do Evropského parlamentu. Nejsilnější opoziční strana v zemi by si podle volebního modelu Data Collect zapsala přes 27 procent a na koalici Spolu by měla viditelný náskok. Jde už o druhý model z poslední doby, který sleduje zaostávání trojkoalice za kandidátkou vedenou Klárou Dostálovou.