Oslovují ji paní prezidentko, přijme ji prezident Pavel, Zelenskyj ale zatím Cichanouskou nepozval

Na co jsme se mimo jiné ptali: Kým se cítí být Svjatlana Cichanouskaja?

Jak může politik z exilu udržet kontakt s občany své země, kteří zůstali doma?

Jak se žije dětem s matkou v letadle a otcem za mřížemi?

Všimla jsem si, že vás vaši spolupracovníci oslovují „paní prezidentko“. Setkáváte se se světovými státníky, hlavami států – včetně českého prezidenta Petra Pavla. Pokládají vás také oni za prezidentku? Protože volby, ve kterých jste v roce 2020 kandidovala, Evropa neuznává za demokratické a svobodné. Z logiky věci vyplývá, že ani vy nejste demokraticky zvolená prezidentka. Kdo je vlastně Svjatlana Cichanouskaja?

Setkání s prezidentem Pavlem je první oficiální. Předtím jsme se viděli na různých konferencích.

Chci podtrhnout, že není důležité, jak mě lidé oslovují. Když mě přijme prezident státu, je to nejvyšší forma projevu úcty k tomu, co dělám. Je to formální uznání toho, co my, běloruské demokratické síly, představujeme.

Také vztahy s vaším ministerstvem zahraničí máme už dlouho výborné, i formálně na vysoké úrovni.

Jsme vděčni české vládě, Sněmovně i Senátu za to, co pro nás dělají – už tím, že se s námi setkávají, dokazují, že nás respektují, že nás podporují. Pro Bělorusy je Česká republika důležitá. Historicky se mezi našimi národy vyvinuly zvláštní vztahy.

To je oficiální pozice, kterou určitě opakujete dnes a denně. Nicméně kým se cítíte být vy jako Svjatlana Cichanouskaja?

Kým se cítím být a kým jsem navenek, jsou dvě různé věci. Cítím se být hlavně matkou a manželkou. Nemohu být političkou a zapomenout, že jsem žena politického vězně. Protože tu bolest v sobě nosím pořád.

Ale pokládána jsem – a vnímám to jako svou povinnost – za lídra běloruské demokratické opozice.

Která role je pro vás přirozenější?

V roli lídra se nemohu cítit nijak zvlášť komfortně. Nesměřovala jsem k ní cíleně. Byla to náhoda, že jsem se v ní ocitla. Ale vím, že teď jsem pro Bělorusy důležitý instrument a musím svou roli a očekávání z ní vyplývající dobře splnit. Musím. Kvůli lásce k lidem, ke své zemi, kvůli víře v budoucnost.

Jste s manželem v kontaktu?