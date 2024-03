24 hodin od krvavého teroru v Moskvě: nabízíme odpovědi na deset klíčových otázek

Rusko v pátek večer zažilo nejkrvavější teroristický útok v Moskvě za posledních dvacet let. Počet obětí je jedna z otázek, na kterou ještě neznáme odpověď. Je jich rozhodně mnohem více než sto. Zatčeni mají být podle ruské tajné služby FSB i útočníci. Z trosek jsou vyprošťovány mrtvoly. A zveřejňována jsou i první jména hrdinů, kteří se nechtěli nechat zastřelit bez boje.

I. Co víme o tom, co se na místě stalo?

Deset minut před osmou v pátek večer moskevského času přijelo na parkoviště před areál Crocus City Hall ve městě Krasnogorsk na předměstí Moskvy bílé auto značky Renault. Vystoupili z něj nejméně čtyři muži v maskáčích se samopaly a objemnými zavazadly.

Vešli do objektu, ve kterém je i velký koncertní sál, do nějž se sjely tisíce lidí z Moskvy a Moskevské oblasti na koncert skupiny Piknik.

Ozbrojenci začali střílet hned v předsálí. Bezmyšlenkovitě, na kohokoliv, kdo se jim dostal do mušky. Pak pokračovali dál, do samotného sálu. Lidé se snažili uprchnout, ale čtyřiceti z nich se to nepodařilo.

Kromě střelných zbraní si s sebou útočníci přinesli lahve s hořlavinou. Těmito Molotovovými koktejly zapálili sál zevnitř. Pak ze sebe v davu zmatených, zoufale prchajících lidí sundali maskáče, odhodili samopaly a ve všeobecné panice vyšli již v civilu ven.

Když areál Crocus zcela vyhořel, byli již daleko od Moskvy. Jak to s nimi dopadlo, kolik lidských životů mají na svědomí a jaké důsledky bude tento krvavý teroristický útok mít?

II. Proč zemřelo tolik lidí?

Podle některých údajů zemřelo na místě 150, podle jiných 133 lidí, v žádném případě ale nejde o konečné číslo. Většina obětí se