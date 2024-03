Vývoj bojů (757. den): Mstí se za rafinerie? Rusové masivním útokem poškodili největší přehradu na Dněpru

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 21. března. Situace na některých místech už může být jiná.

V pátek nad ránem Rusko podniklo jeden z největších vzdušných útoků na ukrajinská města od začátku války. Za dva roky bylo opravdu hodně podobných útoků, tento mohl být pátým největším.

Rusové použili pestrou plejádu zbraní. Vystřelili 88 balistických střel a střel s plochou dráhou letu, z toho dvanáct Iskanderů a sedm Kinžalů. Masivní raketový útok podpořilo také více než šedesát dronů Šáhid. Tentokrát většina raket prošla a způsobila masivní škody.

Rusové mířili hlavně na energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině od Lvova po Charkov a Oděsu. Charkov, kde plánuje Putin vytvořit nárazníkovou zónu, zasáhlo nejméně patnáct útoků a ve městě byl úplný výpadek proudu, nefungovalo ani metro nebo tramvaje. Počet mrtvých a zraněných není znám, ale ruské rakety a drony zasáhly i domy a bytovky. Takto například vypadala rezidenční čtvrť v Záporoží.

Last night, Russian Tu-22Ms fired off Kh-22 antiship missiles towards Zaporizhia

The Kh-22 has an inaccurate land attack capability, relying on its INS and a radar to acquire a target

One of those Kh-22s, originally designed to hit aircraft carriers, landed in a neighborhood pic.twitter.com/sjt2b3Z8ua

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 22, 2024