„V zimě, když sportuji na horách, si dám borůvkové knedlíky klidně i několikrát do týdne. Vždycky ale záleží na celkovém životním stylu,“ říká nutriční terapeut Jan Stuparič. V rozhovoru radí, na co si dát v jídelníčku pozor.

Zakázané potraviny neexistují. Jde o to, jak často si tu svíčkovou dáte, říká nutriční terapeut

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Které potraviny bychom měli jíst jen výjimečně.

Jaký prostor by mělo mít v našem jídelníčku maso.

Zda je pro lidské tělo zdravý přerušovaný půst.

Jak dětem škodí energetické nápoje.

Jak velkou roli hrají výživa a pohyb v tom, aby člověk nebyl tak unavený?

Hraje to samozřejmě extrémní roli. Když se podíváme na samotný základ výživy, tedy na náš energetický příjem, v momentě, kdy nebudeme mít ve stravě dostatek energie, bude naše tělo strádat a bude unavené.

O to víc, pokud se snažíme věnovat nějaké pohybové aktivitě. To budeme mít energie ještě méně a naše únava se bude prohlubovat. To může být problém i u řady sportovců, kteří mají obrovský výdej energie.

Při nedostatečném příjmu energie máme i deficit vitaminů a minerálních látek, které mají výrazný vliv právě na míru naší únavy, na naše kognitivní funkce.

Co se týče pohybu, v případě, že nemáme dostatečnou úroveň fyzické zdatnosti a svalové síly, mohou nás běžné aktivity velmi unavovat.

Když jsem chodila pod dozorem trenéra cvičit, byla jsem oproti minulosti unavená tak z jedné desetiny.

Fyzická zátěž může po určitou dobu samozřejmě přinést i fyzickou únavu. Ta je ale velmi často spojená se snížením mentální zátěže. A to se na celkovém vnímání momentálního stavu člověka promítá pozitivně.

Dá se říct, jaké jídlo je „unavující“?

Mohou to být jídla s vysokým obsahem cukru nebo tuku. A obecně velký objem jídla nám může způsobit útlum.

Vy si dáváte svíčkovou?

No určitě! Já to miluju. Nejsem toho názoru, že existují zakázané potraviny. Spíš je dobré se zamyslet nad tím,