„Když jsem se snažil běžně fungovat, zhroutil jsem se.“ Mladí lidé přibližují život s hraniční poruchou osobnosti

Dvaadvacetileté Natálii diagnostikovali hraniční poruchu v šestnácti letech, kdy začala chodit na střední školu. Kromě hraniční poruchy mladá žena trpí úzkostmi, depresemi a posttraumatickou stresovou poruchou, která se spustila po matčině smrti a kvůli chování jejího otce, který dceru týral.

Natálie popisuje typické příznaky hraniční poruchy: „Mám nestabilní vztahy, potřebuji být ve společnosti, strašným způsobem cítím silný strach z opuštění a nemám běžné měřítko emocí.“ O těchto příznacích ve větší nebo menší míře mluví i ostatní mladí respondenti – Ondřej, Daniel a Lucie.

Lidé s touto diagnózou se potýkají se zvládáním emocí. Ty se často projevují ve větší intenzitě než u ostatních. Pacienti mohou prožívat absolutní radost i absolutní smutek a prázdno.

„Je to buď černá, nebo bílá, žádná šedá zóna emocí. Často říkám, že jsem ten nejšťastnější nešťastný člověk,“ vysvětluje Ondřej, kterému hraniční poruchu lékaři diagnostikovali společně s depresemi a úzkostmi v devatenácti. Už o čtyři roky dříve si uvědomoval, že nemá stejné prožívání jako ostatní – dokázal prospat celé dny, sebepoškozoval se a tížily ho depresivní pocity.

„Lidé s tímto onemocněním se nenaučili, jak s těmito intenzivními emocemi přirozeně pracovat,“ říká psycholožka Pavla Linhartová v rozhovoru o hraniční poruše. Podle ní je však dobrá zpráva to, že jde pouze o jeden hlavní problém a ne více oddělených. „Když se pacienti učí regulovat své emoce zdravě, přirozeně se zlepšují i další oblasti,“ vysvětluje.

Daniel se svěřuje, že hraniční porucha má na jeho běžné fungování velký vliv. „U člověka s tímto onemocněním je hodně snížená stresová tolerance. Když jsem se snažil chodit víc do práce nebo se vrátit do školy, začal jsem se probouzet ve strašných úzkostech, třásl jsem se a měl jsem hodně obsesivní myšlenky,“ líčí. Podle svých slov se dostával do stavu, kdy mu na ničem nezáleželo.

„Říkal jsem doktorovi, že mám chuť jít k