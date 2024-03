Evropská hra na zodpovědnou migrační politiku vhání voliče do náruče extrémní pravice

Když se zeptáte průměrného Evropana v dotazníku, většinou řekne, že by se pravidla pro imigraci do EU měla zpřísnit. Konkrétní preference se liší dle země původu, socioekonomické situace či situace na trhu práce. Většina evropských voličů ale do větší či menší míry podporuje omezení imigrace, na což nutně reagují politické strany napříč kontinentem.

Politici ale v otázkách migrace nepracují jen s většinovými preferencemi společnosti. Důležité jsou také požadavky pracovního trhu a velkých firem, které často volají po přílivu další levné pracovní síly. Toto je i případ České republiky, jejíž průmysl zahraničních pracovníků hojně využívá. Nad rámec poptávky po levné pracovní síle mezi rozvinutými ekonomikami také často probíhá souboj o vysoce kvalifikované vzdělané profesionály.

Politici a státní správa se často snaží mezi oběma požadavky balancovat. Výsledkem často bývají zákony a regulace, které mají pouze symbolický význam. Oblíbenou politikou jsou