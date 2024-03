Politická Pointa N: Kdo (a kolikrát) mluvil o válce, kdo o míru a kdo o Babišovi

Dva dny trvalo, než si poslanci během dlouhé debaty na plénu dolní komory vyjasnili, kdo nebo co je bezpečnostní hrozba pro Česko. Více než cokoli jiného to ale byla součást kampaně tohoto supervolebního roku. Politici zkrátka využívali příležitosti říkat před kamerami věci, které by mohly zaujmout jejich voliče.