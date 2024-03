Rusko z peněz za obilí vyrábí rakety, píšou Češi a spol. do Bruselu. Získali jsme dopis pěti ministrů

Česko společně s Polskem a pobaltskými zeměmi navrhuje omezení dovozu obilí z Ruska a Běloruska do EU. „Vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy, které by omezily dovoz obilí z Ruska a Běloruska na území EU,“ stojí v dopise, který poslal do Bruselu ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) spolu se svými protějšky z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Stejný požadavek přivezl na Evropskou radu i premiér Petr Fiala.