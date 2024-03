Strhující dokument o útěku před totalitou Útěk z utopie vstupuje do českých kin

Seznam promítání filmu je k dispozici zde.

Vžít se do dvou pokusů o útěk

Aby tvůrci měli šanci zdokumentovat konkrétní útěky, navázali spolupráci s organizací Caleb Mission a jejím zakladatelem, pastorem Kimem. „Pastor Kim důsledně chrání své sítě a lidi, které se snaží zachránit. V důsledku toho trvalo mnoho měsíců, než jsme ho dostatečně poznali a získali si jeho důvěru. Když se to ale konečně podařilo, dostal nás na nepředstavitelná místa. Nakonec nám dal příležitost vžít se do dvou pokusů o útěk a zdokumentovat je. Žádný jiný film do tohoto světa nevstoupil tak intenzivně, jak se to podařilo nám, a pastor Kim měl na tom zásadní podíl,“ říká režisérka filmu Madeleine Gavin.

Unikátní pohled dovnitř nejuzavřenějšího režimu světa

Kromě dramatické cesty uprchlíků skrz Čínu, Vietnam, Laos a Thajsko uvidí diváci Útěku z utopie i unikátní nahrávky propašované přímo ze Severní Koreje, které ukazují každodennost života v tomto totalitním státě. Pro tvůrce bylo zásadní přistupovat k obyvatelstvu Severní Koreji s empatií, pochopením a neopakovat klišé, kterých se média při informování o Kimově režimu často dopouštějí.

„Když se k nám dostanou videa ze Severní Koreje, většinou vidíme přesně to, co Kimův režim chce, abychom viděli: jaderné rakety, velkolepé přehlídky a emocionální reakce na vůdce. Když se nad tím zamyslíte, je to šílené. Pro mě bylo důležité nejen toto všechno obejít, ale jít ještě dál. Připomenout okolnímu světu, že v tomto režimu žije 26 milionů lidských bytostí a že mají touhy, obavy a názory jako my ostatní a že bychom to měli vzít na vědomí a zajímat se o to,“ dodává režisérka.

Cena ze Sundance, oscarový shortlist

Světová premiéra Útěku z utopie se uskutečnila na Mezinárodním filmovém festivalu Sundance, kde film získal Cenu diváků za nejlepší americký dokument. Snímek se setkal s nadšeným přijetím od laické veřejnosti i kritiků – na portálu Rotten Tomatoes se pyšní vzácným 100% hodnocením. Publikum na filmu oceňuje především syrovost formy a neuvěřitelnou blízkost, z které zprostředkovává osudy konkrétních uprchlíků. Hollywood Reporter označil Útěk z utopie za „geopolitický thriller ze skutečného života“, Indiewire v souvislosti s jeho komplikovaným a nebezpečným natáčením prohlásil, že „existence tohoto filmu je zázrak“. Snímek má za sebou celou řadu mezinárodních úspěchů, získal nominaci na cenu BAFTA a ocitl se na shortlistu 15 filmů ucházejících se o Oscara za nejlepší hraný dokumentární film.