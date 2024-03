Pointa N: Želva Putin a zajíc Unie. Závod s agresorem můžeme vyhrát, zatím se nám ale moc nechce

Dva kroky vpřed, jeden vzad. Kyjev může od aktuálního summitu EU čekat dva druhy pomoci i jednu dýku do zad. Unijní podpora napadené země zůstává rozpačitá. Držíme Ukrajinu nad vodou, jen aby se neřeklo, nebo jí chceme skutečně pomoci proti útočícímu Rusku?

Komentovaný souhrn čtvrtečního dění sepsal Jan Úšela.

Co budeme dělat, když to s Ukrajinou nedopadne?

V klasické bajce se želva vsadí se zajícem, že ho porazí v běhu. Rychlonožec se jí vysměje a lehkovážně se dá do běhu až na poslední chvíli. Vytrvalá a disciplinovaná polykačka prachu tak nakonec slaví překvapivé vítězství.

Evropskou unii lze přirovnat k zajíci a Rusko k želvě, kteří spolu závodí o budoucnost Ukrajiny. Sedmadvacítka má na první pohled všechny trumfy v rukávu: navrch má z hlediska peněz i vyspělých zbrojních systémů, které Kyjevu dodává. Jenže nemotorná a vysmívaná ruská želva se šine stále vpřed, zatímco bruselský zajíc se zatím pase kdesi na mezi…

„Na jednu stranu jste spojenec, který musí Ukrajině ve válce pomáhat. Na druhou stranu protekcionisticky chráníte svůj trh,“ vytkl Unii poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak, který v rozhovoru pro web Politico narážel na aktuální snahu Paříže a Varšavy omezit bezcelní dovoz ukrajinské zemědělské produkce do EU.

Nejen proti levnému ukrajinskému importu už týdny protestují evropští farmáři. Jsou ale řešením obchodní restrikce vůči spojenci, který právě válčí a má hluboko do kapsy? Proč jsme za dva roky celoplošné ruské invaze nepřišli na způsob, jak umožnit ukrajinský vývoz obilí, aniž by to bolelo naše zemědělce?

Na aktuálním summitu špiček Unie se