„Lepím šušně pod stoly a židle.” Losers Cirque Company si spolu s Tomášem Dianiškou posvítí na vaše zlozvyky

„Zlozvyky jsou něco, co každého z nás provází životem. Naše vlastní nám však většinou nepřijdou tak otravné jako zlozvyky těch druhých. Obzvláště v partnerství nám možná zpočátku mohou tyto drobné nešvary připadat roztomilé, po čase se však stanou frekventovanější a vyrostou do obřích rozměrů. Najednou toho druhého nemůžeme ani vystát. Chození pozdě, kousání nehtů nebo třeba neustálé si strkání ruky do trenek,“ popisuje hlavní téma režisér Tomáš Dianiška.

Romantická komedie Lenky Veverkové vypráví příběh Sáry, která se konečně odstěhuje ze spolubydlení do garsonky, kde bude bydlet sama. Brzy však zjistí, že dům obývají nesnesitelní sousedé, jejichž zlozvyky jsou čím dál hlasitější a otravnější. A její nový přítel také není bez chyby.

Národní sbírka zlozvyků je další, v pořadí již devatenáctá inscenace Losers Cirque Company, která však poprvé v historii souboru bude kombinovat prvky nového cirkusu a činoherního divadla. Kromě akrobatů se tak diváci mohou těšit i na herečku Annu Kameníkovou a herce Vojtěcha Fülepa.

„Naše poslední dva projekty byly akrobaticko-taneční koláže, v nichž výrazně převládá vizuální efekt. Chtěli jsme proto pro změnu vytvořit inscenaci, kde bude jasná a nosná dějová linka. Do ní pak díky obraznému jazyku nového cirkusu můžeme snadno dostat hravost, hyperbolu, humor a vizuálně atraktivní show. Národní sbírka zlozvyků je romantická komedie plná popkulturních referencí, která osloví jak fanoušky činohry, tak nového cirkusu,” říká principál Losers Cirque Company Petr Horníček.

Projekt české umělkyně Kateřiny šedé, který vzniká ke 200. výročí Gregora Johanna Mendela, (ano, správně, Mendela, ne Mendělejevova!) má mapovat zlozvyky lidí v našem okolí a roztřídit je do Mendelovy tabulky zlozvyků. Přispívat zlozvyky svých blízkých může i široká veřejnost, díky čemuž se projekt rozrostl do daleko větších rozměrů. Vzniká tak rovnou celá encyklopedie zlozvyků.

Premiéru Národní sbírky zlozvyků uvedou Lůzři na domácí scéně v Divadle BRAVO! ve středu 20. 3. 2024 od 19:00 hodin. Vstupenky jsou již k dostání v prodejní síti www.Goout.net

NÁRODNÍ SBÍRKA ZLOZVYKŮ

Námět: Kateřina Šedá

Scénář a dramaturgie: Lenka Veverková

Režie: Tomáš Dianiška

Choreografie: Andrea Vykysalá

Scénografie a kostýmy: Lenka Hollá

Hudba: Jan Šikl

Light design: Michael Bláha

Zvuk: Karel Mařík

Produkce: United Arts

Účinkují: Anna Kameníková, Vojtěch Fülep, Karolína Maštalířová, Lukáš Borik Polanský, Andrej Lyga, Adam Rameš, Jan Šikl