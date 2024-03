Studoval historii kreativity: „Ne že by byla kreativita špatná. Svět ale nejspíš nezachrání“

Aby bylo jasno, Samuel W. Franklin rozhodně není „proti kreativitě“. Miluje umění, různé technologické vychytávky i chvilky inspirace; zkrátka mnohé z toho, co si pod tímto pojmem představujeme.

Kreativita, jak ji vnímáme dnes, má ovšem podle něj i jistou „stinnou stránku“. Termín, který vznikl překvapivě nedávno – ve Spojených státech padesátých let –, je i po tři čtvrtě století stále vágní, mnohoznačný a propojuje i myšlenky, které si navzájem odporují. Málokdy se nad tím ovšem pozastavíme, tvrdí historik.

„Nejde o to, že bych kreativitu odmítal, tvrdil, že je špatná nebo že jsou špatní lidé, kteří jsou kreativní. Snažím se spíše poukázat na to, že možná není vždy tím nejlepším a že nemusí být tím, co zachrání svět. A že existují i další důležité věci, na které bychom možná mohli pamatovat – například solidarita, péče a empatie,“ říká.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Co všechno si dnes vůbec představujeme pod pojmem „kreativita“?

Jak jsme jí říkali, dokud tento termín neexistoval?

Kdo se zasloužil o to, aby koncept, jak jej chápeme dnes, vznikl?

V čem spočívá politický rozměr dnešní kreativity?

A jak si bude historie kreativity pamatovat současnost?

V úvodu své knihy píšete, že když jste byl mladší, okolí vám často říkalo, že jste kreativní. V té době jste to vnímal jako kompliment, lichotilo vám to. Co byste si pomyslel, kdyby vám to někdo řekl dnes? Potěšilo by vás to?

Myslím, že ano. Kdyby mi ale někdo řekl, že přemýšlím opravdu analyticky, jsem pracovitý nebo inteligentní, asi by mi to lichotilo ještě víc. Zaprvé proto, že slovo „kreativita“ je velmi vágní. A zadruhé mám někdy pocit, že právě tyto další kvality ve srovnání s kreativitou občas upozaďujeme.

Vy tvrdíte, že koncept, který dnes nazýváme „kreativitou“, je velmi mnohoznačný. Zkusme si tedy na začátek tento pojem vyjasnit. Co dnes slovo „kreativita“ podle vás znamená? Jaké všechny obsahy může nést?

Řekl bych, že „kreativitou“ obvykle máme na mysli lidskou schopnost přicházet s novými věcmi. Někdy to znamená kognitivní schopnost nebo osobnostní rys, kterými někteří jedinci oplývají. Když tedy například tvrdíme, že určitá hračka bude „podporovat rozvoj kreativity“, máme tím na mysli právě tento rys.

Jindy to ale myslíme spíše v sociálním kontextu. Můžeme například říci, že „kreativní“ je určitá část města, a v takovém případě máme často na mysli přítomnost umění. „Kreativita“ se někdy může stát pro umění až synonymem.

Zároveň je ale zjevné, že do této představy nezapadá veškeré umění; například to, o kterém přemýšlíme jako o tradičním, starém či lidovém. Kreativita je navázána na jakési novátorské sebevyjádření, a tak si ji spíše spojíme s tvořivými dětmi nebo lidmi, kteří tvoří možná poněkud zvláštní, ale zároveň zajímavé současné umění. A zároveň platí, že i když je toto slovo s uměním úzce propojeno, často označuje i věci, které se umění vůbec netýkají. Kreativitu spojujeme například i se světem technologií či s myšlenkami z jiných oblastí.

Pokud bych měl tedy na vaši otázku odpovědět stručně: Je to lidská schopnost vymýšlet nové věci, která implikuje – avšak nemusí nutně zahrnovat – umění.

Mě ale napadá ještě jeden význam. Řekla bych, že jako „kreativní“ někdy můžeme pojmenovat i jistý hluboký vnitřní zážitek – pocit jakéhosi sebevyjádření, naplnění, schopnost být člověkem v jakési nejčistší formě…

Jsem rád, že to zmiňujete. Jiný způsob, jakým odpovědět na vaši otázku, co kreativita je, by byl totiž