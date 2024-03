Miroslav Petříček, myslitel, jenž se nezabývá „zákonitostmi světa“, ale svým příkladem učí druhé kriticky myslet

Seriál Přepište dějiny: Napsal a přeložil i poměrně obtížně čitelné filozofické knihy. Není autorem pro každého. Přitom by se ale mezi současnými českými filozofy těžko hledal člověk s větší vůlí k účelnému zjednodušování. U málokterého jiného filozofa je tak zřetelně vidět snaha o to, aby s ním mohl kriticky do hloubky myslet a filozofovat v zásadě každý.