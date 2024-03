Firmy zaměstnávající bývalé vězně nebo závislé by mohly získat příspěvek jako ty, které dávají práci handicapovaným

Vláda posílá do Sněmovny zákon upravující podmínky pro podniky, které zaměstnávají sociálně znevýhodněné osoby. Jejich klienty jsou například propuštění vězni nebo lidé léčící se ze závislostí. Stát by jim za to mohl poskytovat příspěvky.