Studio N: Kam se poděla princezna Catherine?

Britské královské rodině se nedaří utišit spekulace o tom, co se děje s princeznou Catherine. Po lednové operaci se Kate Middleton stáhla z veřejného dění a po uveřejnění upravené fotografie se masivně rozšiřují konspirační teorie o jejím stavu. Británií nově také otřásl incident, při kterém se jeden ze zaměstnanců nemocnice údajně pokusil nahlédnout do jejích lékařských záznamů. Co se skutečně děje a co už jsou divoké teorie? Filip Titlbach se ptá spolupracovníka Deníku N ve Velké Británii Ivana Kytky, který dřív pracoval pro BBC.