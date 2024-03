Kolik dáme Putinovi? Třeba 85. Nebo 90. Grafy ukazují, jak ruské volební komise masivně podváděly

„Ústřední volební komise kupodivu dále publikuje data z jednotlivých volebních místností, díky čemuž je možné složit obraz toho, jak úřady vyrobily bezprecedentní výsledky,“ píše ve svém textu web Meduza.

Kupodivu? Ano, protože ruská volební komise tato data publikuje dlouhodobě a už při minulých volbách byly vidět známky podvádění. Možná vysvětlení jsou dvě: ruští úředníci si to buď neuvědomují, nebo – a to spíš – je jim úplně jedno, co o nich na Západě napíšou.

Běžní Rusové sami si ostatně tuto práci s daty nedají a mnohem spíše uvidí vládní narativy než nezávislou novinařinu.

Meduzu založila novinářka Galina Timčenko poté, co byla v roce 2014 vyhozena z webu Lenta, jehož byla šéfredaktorkou. Vyhazov zařídil majitel, miliardář Alexandr Mamut, poté co Lenta publikovala rozhovor s ukrajinským nacionalistou Dmytrem Jarošem v době po ruské agresi proti Krymu. Timčenko nahradil prokremelský šéf a éra nezávislé Lenty skončila. Rusko v roce 2021 Meduzu zařadilo mezi „zahraniční agenty“. Vloni v lednu ruská prokuratura označila Meduzu za nežádoucí. Web nyní sídlí v lotyšské Rize.

Data zpracoval a zpřístupnil programátor a volební analytik Ivan Šuchšin. Podle Meduzy obsahují údaje z 98 % volebních místností včetně těch na Krymu, ale bez těch na dalších Rusy okupovaných území Ukrajiny.

Zpět k zásadní otázce: co podle Meduzy ukazuje, že byly ruské „volby“ zmanipulované „jako žádné jiné v ruské volební historii“?

Klíčem je vizualizace (viz grafy níže) toho, jaké jednotlivé volební místnosti hlásily volební