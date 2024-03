Tahle země není pro lesby. Nový film Ethana Coena je příjemná roadmovie s hlavou Pedra Pascala u ledu

Před čtyřmi roky si legendární režisérská dvojice bratří Coenů rozhodla od sebe odpočinout a točit filmy sólově. Mladší z bratrů Ethan nyní posílá do kin Panenky na útěku. Do devadesátých let zasazená roadmovie staví na silné „coenovské“ satirizaci, scénář Ethanovy manželky Tricii Cooke obohacuje jednoduchý příběh o sledování vztahu dvou povahově odlišných queer žen.