Jak často cvičit? A na co si dát pozor? Fitness trenér bourá mýty o posilování

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Kolik hodin týdně by měl člověk věnovat pohybu?

Proč by trenér neměl svého klienta zahltit informacemi?

Je posilování vhodné i pro děti?

Proč se někteří lidé s obezitou bojí chodit do posilovny?

Jaké největší mýty o cvičení a zdravé životosprávě přetrvávají? Co lidem nejvíce rozmlouváte?

Časté je až strašení pohybem. Lidé dnes mohou slyšet, že nevhodné, a dokonce až nebezpečné jsou i běžné cviky či pohyby. Někdy se například až příliš klade důraz na to, abychom vše zvedali s narovnanými zády a údajně tak chránili naše záda.

To se říká i zdravým lidem?

Ano. Do určité míry to samozřejmě platí, ale nemůžeme to přehánět a jít do extrému, kdy se i tu nejlehčí činku bojíme zvednout s ohnutými zády. Stejně tak v práci nemusíme nonstop sedět narovnaní. Flexe páteře je samozřejmě naprosto přirozená. Toto téma se často nevhodně interpretuje.

Jsou nějaké mýty týkající se běhu?

O běhu se někdy vykládá, že