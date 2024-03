Císař Vilém a car Putin: proč situace na frontě neznamená, že by Ukrajina měla jednat o míru, a co může srazit Rusko na kolena

Komentář Josefa Mlejnka jr.: Při hodnocení vývoje války na Ukrajině se jako hlavní ukazatel bere většinou v potaz frontová linie. Stačí, aby se jedna z válčících stran posunula o pár kilometrů vpřed, a podle titulků v médiích to hned vypadá, že vyhrává, kdežto její soupeř stojí na pokraji porážky. Ve skutečnosti ani velké pohyby fronty nemusí nic z toho znamenat, jak ukazuje příklad německé armády na konci první světové války. A poučit by se Západ mohl i z toho, co Německé císařství tehdy srazilo na kolena.