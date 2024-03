Vzniká seriál o politické vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Slovenské televize ho ale nechtějí

Politické drama Naši lidé od režisérky Terezy Nvotové o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové získalo na prestižním televizním festivalu Series Mania ve francouzském Lille cenu pro nejlepší připravovaný projekt.

„Není to jen cena pro nás, je to hlavně vzkaz pro rodiče Jána a Martiny: Stále je tu hodně lidí, kteří nezapomněli na to, co se stalo. A nejen na Slovensku, ale i v zahraničí,“ říká Nvotová, autorka hraných snímků Špína a Světlonoc či dokumentů Ježíš je normální! a Mečiar.

Svůj seriál o šest let staré politické vraždě, která otřásla Slovenskem, připravuje s Nutprodukcí a producenty Jakubem Viktorínem a Tomášem Hrubým. Autorem scénáře je Miro Šifra, známý jako scenárista Úsvitu či seriálů Rédl, Zrádci a aktuálně vysílaného To se vysvětlí, soudruzi!

„Máme nejen souhlas rodin Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, ale i