Fiala: Některé mé slabé chvilky trvaly léta, kolikrát jsem se choval jako kretén. V šedesáti jsem v klidu

Tento týden jste oslavil šedesátku. Je to pro vás nějak důležité a speciální číslo, nebo to jsou narozeniny jako každé jiné?

Nejsou to narozky jako každé jiné, určitě ne… Když jsem se blížil ke čtyřicítce, chtěl jsem mít všechno hotový. Dům, ženu, děti. A všechno jsem hotový měl. Ale rozvedl jsem se, ještě v tom roce.

Pak mi bylo padesát. Další žena, další děti. Rozvedl jsem se. Teď mám šedesát a jsem celkem v klidu, v pohodě a velice spokojený. Se všemi dětmi jsem často v kontaktu a máme se rádi. S bývalými ženami máme dobrý vztah. Vyřídíme, co je potřeba, nehážeme si klacky pod nohy. Je to fajn.

A už nemám žádná velká očekávání, snad jen v hudební oblasti. Všechno přijímám. A jsem sám překvapený, že jsem se do takového pocitu dohrabal. Nemám potřebu nic hodnotit, nikoho soudit, do něčeho se moc sr…

Cestuju s kapelou, starám se o děti, už jsem i děda. Přítelkyni také mám. Je to velice fajn a je to jiný než to někdejší nezodpovědné šílenství, bez kterého by mi ale beztak něco chybělo.

Už jsem přece jen poznal spoustu věcí. Z jednoho manželství jsem zdrhnul, z druhého jsem byl vykopnutý. Znám všechny tyto polohy. Užil jsem si. A dobrý.

Pořezaný zoufalec s igelitkou

Takže nejkrušnější byly padesátiny?

Jo i ne. Byl jsem na cestě, vykopnutý z domu. Bydlel jsem v hotelu. Sám. Na oslavu svých padesátin jsem přijel autobusem do svého bývalého domu. Z rodiny to totiž nikdo další nevěděl, že se rozvádíme. Bylo to čerstvé a rozhodli jsme se, že to zatím nebudeme hrotit a oslava proběhne jakoby nic.

A tak jsem přišel „domů“. Nachystal jsem s dětmi chlebíčky a všechno, co k tomu patří. Rozhodl jsem se, že se oholím. Jenže