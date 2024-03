Štvou je optimisté i mladí Ukrajinci na kávě. Veteráni žijí válkou i po návratu z fronty

Ranč asi 50 kilometrů od centra Kyjeva je obklopený lesem. Mezi vysokými jehličnany je příjemné ticho, jen občas ho naruší pohyb zvěře. Není to tak dávno, co by byl vstup do tohoto lesa rizikem. Před dvěma lety, kdy začala ruská invaze, se v něm mohli skrývat i ruští vojáci.

Jejich pokus obsadit hlavní město a jeho okolí naštěstí nebyl úspěšný. Díky tomu se dnes po ranči můžeme procházet s ukrajinskými vojáky ve výslužbě, kteří zde jezdí na koních a léčí se z traumatu, které jim způsobila válka rozpoutaná Ruskem.

Přicházíme sem spolu s 56letým kulometčíkem Olehem Sniherovem, abychom se dozvěděli více o tom, jak veteráni válku prožívají. Dozvídáme se, že pro ně boj nekončí ani potom, co odejdou z fronty.

Olehovi v armádě říkali Hans. Službu ukončil loni kvůli zdravotním problémům, se kterými mu pomáhá i hipoterapie. Tento týden ho čeká operace kolene.

Oleh na ranči otevírá debatu o problému, o kterém se Ukrajincům mluví jen velmi těžko. Část vojáků, kteří se vracejí z fronty, cítí, že se mezi nimi a civilisty vytváří propast. Veteráni, jejichž přátelé nadále bojují, se setkávají s pocitem osamělosti a nepochopení.

„Když jsem přišel z fronty, bylo to jako vrátit se na Mars,“ říká.

Hned v úvodu na nás má neobvyklý požadavek. Nechce, abychom o aktuální situaci psali příliš optimisticky.

„I já chci