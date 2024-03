USA jsou v mnohem hrozivějším stavu než Rusko, tvrdí prognostik Peter Turchin

Jeho akademické modely předpověděly na rok 2020 nestabilitu. Byla to jen šťastná náhoda? „Chtěli bychom vytvořit něco jako sociální meteorologickou službu, která by shromáždila spoustu dat, vložila je do velkého modelu a ten by nám řekl: ‚Za pár let nás čeká sociální zemětřesení.‘ A my bychom začali křičet na politiky, aby si toho začali všímat,“ říká Peter Turchin.