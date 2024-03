Vývoj bojů (754. den): Chystá Putin další frontu, když mluví o nárazníkové zóně? A kdy zaútočí na NATO?

Němci se obávají, že by Rusko mohlo na Alianci zaútočit mnohem dříve, než si doposud mysleli.

Po rekordně zfalšovaném vítězství chce Putin udržovat dlouhou válku na Ukrajině.

Co měl vůdce Kremlu na mysli, když oprášil starou tezi o nárazníkové zóně.

Češi postupují v operaci granáty pro Ukrajinu.

Rumuni budou cvičit desítky Ukrajinců na F-16.

Videa dne: Slovák ukazuje, jak útočí na ruský zákop.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 18. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Obavy z konfliktu mezi Ruskem a NATO se zvýšily. „Nerad se dívám do křišťálové koule. Neumím předpovědět, kdy se může útok na území NATO odehrát. Ale může se stát od pěti do osmi let,“ řekl na nedávné bezpečnostní konferenci v Mnichově německý ministr obrany Boris Pistorius.

Na mysli měl nejhorší možný scénář, tedy že by Rusko otestovalo jednotu Aliance a zaútočilo by na jednoho z jejích členů. Otázka je namístě. Budoucím prezidentem USA se může brzy znovu stát Donald Trump, který dlouhodobě zpochybňuje podstatu obranné Aliance: jeden za všechny, všichni za jednoho – a doslova Rusko vyzývá, aby na jeho spojence zaútočilo.

Ještě v prosinci jsme psali, že několik zemí upozorňovalo, že NATO má už jen 3 až 10 let na to, aby se na tuto možnost připravilo. Podle čerstvě uniklých informací z německé rozvědky by ale ke konfliktu mezi Ruskem a Aliancí mohlo dojít mnohem dříve, než se dosud spekulovalo.

Podle zprávy, kterou zveřejnil Business Insider, nelze vyloučit, že Putin na území NATO zaútočí už v roce 2026. Mohlo by jít například o jednu z pobaltských zemí nebo čerstvého člena Aliance – Finsko. Podle zdrojů z německé tajné služby se Moskva skutečně připravuje na vážný konflikt se Západem. Nasvědčuje tomu válečná ekonomika Ruska, přesuny vojsk nebo také rozmístění raket na západě země.

Takovéto analýzy je potřeba brát s rezervou. Faktem ale je, že