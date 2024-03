Dětí i seniorů s černým kašlem přibývá. Jak poznat příznaky a kdo by se měl očkovat?

Kolik je nyní v Česku nakažených černým kašlem?

Za poslední týden přibylo podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 827 případů černého kašle, od začátku roku se nemoc potvrdila u 3101 lidí. Případů je nejvíc za šedesát let.

Nejčastěji se nemoc prokazuje u mladistvých od 15 do 19 let. V pondělí SZÚ oznámil, že v polovině února zemřel na černý kašel pacient ve věku 55 až 64 let, který ale měl i jiné chronické nemoci.

Nejvíce jsou černým kašlem ohroženi novorozenci. Proč?

Nejsou ještě očkováni, takzvanou hexavakcínu proti této a dalším pěti nemocem dostávají až ve třetím měsíci. Navíc takto malé děti ještě nemají vyvinutý kašlací reflex. U miminek se proto nemoc projevuje intenzivními záchvaty, které končí až zvracením.

Bakterie mohou zasáhnout dýchací centrum v prodloužené míše a způsobit