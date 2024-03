Festival Pop Messe oznamuje Sleaford Mods, Gus Gus i Ecstasy of St. Theresa. Rozšiřuje se na tři dny a stěhuje se na Velodrom

Brněnský hudební festival Pop Messe, který si za tři roky vybudoval pověst přední akce zaměřené na současnou pop, elektronickou, rap a indie scénu, oznamuje první velká jména pro rok 2024. Přijedou například britští Sleaford Mods, islandští Gus Gus, polovina švédské dvojice The Knife Olof Dreijer, obnovená česká legenda The Ecstasy Of Saint Theresa, belgičtí Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, britský saxofonista Alabaster DePlume, rakouští Cid Rim & Dorian Concept, kanadský producent Nathan Micay, britská hudebnice Nabihah Iqbal, polský rapper Zdechły Osa, belgičtí Asa Moto nebo český hudebník Hrtl.