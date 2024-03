Ruský lékař, který pomáhá ukrajinským vojákům: „Putina bych ošetřil. Pak bych si sundal plášť a uškrtil ho“

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak Andrej Volna zjistil, že začala válka?

Proč řada ruských lékařů válku podporuje, i když by z principu měli být proti ní?

Setkává se jako Rus na Ukrajině s negativními reakcemi?

Jak se liší chirurgie v době války a v době míru?

Jak by reagoval, kdyby měl jako lékař zachránit Putina?

Na úvod bych se vás chtěla zeptat, jak jste 24. února 2022 zjistil, že začala válka?

Jsem lékař a lékaři vždy vstávají brzy. Probudil jsem se kolem páté hodiny ráno, zapnul jsem si YouTube a v aplikaci Telegram jsem uviděl, že běží Putinův projev. Na televizi se obvykle nedívám, ale nakonec jsem si ji zapnul a viděl jsem, co tam vykládá. Současně se v Telegramu objevily zprávy, že bombardují Oděsu, že se střílí u Kyjeva. Zavolal jsem svému kamarádovi, ortopedovi v Kyjevě, který říkal, že to vypadá, že to začalo, protože nedaleko za domem má rychlostní silnici a že tam jede jedno vojenské vozidlo za druhým. Asi čtvrt hodiny po tomto telefonátu ho kvůli poplachu urychleně přivolali do nemocnice. Tak jsem se dozvěděl, že začala válka. Z televize, ze sociálních sítí a ze zpráv od přátel.

Po vypuknutí invaze jste s rodinou odjel do Estonska, kde jste získal politický azyl?

Ta cesta byla trochu delší, protože už druhý den války jsem natočil výzvu svým kolegům, jelikož lékař by měl být a priori proti válce, a tím spíše traumatolog. Nikolaj Ivanovič Pirogov, chirurg z dob ruského impéria, který na konci své kariéry, po krymské válce, působil v Kyjevě a Oděse a teď je pohřben ve Vinnycji, nazval válku traumatologickou epidemií, to znamená epidemií zranění. A lékař by měl být vždycky proti epidemiím.

V Rusku jsem byl poměrně známý, a tak jsem natočil tu výzvu. Byl jsem naivní, týž den jsem v šatně na klinice narazil na