Tváře Ameriky: Žila jsem v New Yorku 11. září. Nikdy na ten strach nezapomenu

Co týden, to jeden americký příběh. Seriál Deníku N přináší každý víkend původní profilový rozhovor s obyčejným člověkem z USA. Běžní lidé z americké ulice, z nichž každý má svůj příběh a úhel pohledu. Otázka na konec je pro všechny stejná: Koho budete v listopadu volit a proč?

Kim Howarth (46) personalistka

narodila se: Miami, Florida

Narodila jsem se v Miami dvěma Američanům z New Yorku. Otcovi rodiče přišli do USA z Kanady a matčini z Itálie. Oba dva pracovali v zubařské ordinaci. Byli spolu 48 let a pak zemřeli půl roku od sebe, nejdřív můj táta a pak moje máma. Byla nemocná, ale nevydržela to tu bez něj. Nevěděla, jak bez něj existovat, celý svůj život s ním byla propojená. Byla jsem jejich jediné dítě. A já mám také jediné dítě, dceru Katie.