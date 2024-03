Vývoj bojů (753. den): Nová fronta odporu: ukrajinské útoky na rafinerie už začínají v Rusku pociťovat

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 17. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajina má za sebou relativně dobrý týden. Situace na frontě se do jisté míry stabilizovala a ruský postup se po dobytí Avdijivky podařilo zpomalit. Protiputinovské ruské jednotky bojující za Ukrajinu budí rozruch za hranicemi, i když je diskutabilní, jaký to má smysl.

Především ale Ukrajinci posunuli své útoky dronů na ruské rafinerie na novou úroveň. Někteří říkají, že po Černomořské flotile si můžeme zahrát lodě i s ruskými továrnami na zpracování ropy.

„Je to nová fronta odporu, kterou nikdo nečekal,“ napsal ukrajinský novinář Illja Ponomarenko.

O víkendu Ukrajinci uskutečnili další úspěšné útoky. V sobotu podle ISW zaútočili na tři rafinerie společnosti Rosněfť v Samarské oblasti. V noci na neděli zas na rafinerii ve Slavjansku na Kubani v Krasnodarském kraji, jak můžeme vidět na tomto videu.

Video of an oil refinery in Krasnodar Krai in Russia being struck by the 7th Ukrainian Kamikaze Drone overnight

Someone asks: “Where is the air defense? Nothing is working. No air defense is working.”

The response: “Brother, What air defense?” pic.twitter.com/NQpE6k5JiA

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 17, 2024